Trabzonspor, Alexander Sörloth'un 3. dakikada attığı golle MKE Ankaragücü karşısında 1-0 öne geçti. Norveçli golcü Sörloth, bu golle beraber ligde 6 maçlık suskunluğunu bozmuş oldu.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekip MKE Ankaragücü karşısında Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bordo-mavililerin Portekizli futbolcusu Joao Pereira hakeme itirazları sonrası 52. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Pereira, 30. haftada oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü, Gerson Rodrigues'in 63. dakikada penaltıdan attığı golle eşitliği sağlıyor: 1-1.

Başkent ekibinin Lüksemburglu futbolcusu Gerson Rodrigues 82. dakikada 2. sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Trabzonspor ile MKE Ankaragücü sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

Liderlik yarışında önemli bir puan kaybı daha yaşayan bordo mavili ekip puanını 55 çıkartarak haftayı ikinci sırada kapattı. Trabzonspor, ligde oynadığı son 4 maçta 1 galibiyet alabildi.

MKE Ankaragücü ile ilk maçına çıkan teknik direktör İbrahim Üzülmez kümede kalma mücadelesinde önemli bir puan kazanarak haftayı 25 puanla kapattı.

Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı Trabzonspor 3-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - TRABZONSPOR MAÇIN BAŞINDA ÖNE GEÇTİ 3. dakikada Novak'ın kullandığı uzun taç atışının ardından Ankargücü savunmasının uzaklaştıramadığı topu Abdulkadir Parmak kafayla Sörloth'a doğru aktardı. Norveçli oyuncu müsait poziyonda yaptığı sert vuruşla bordo-mavili ekibi 1-0 öne geçirdi.

27. dakikada Orgill'in kafa ile indirdiği topu Lobjanidze, Scarione'ye aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içinde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan'a çarpan top kornere çıktı.

45. dakikada sağ tarafta Guilherme'nin pasında kaleci Ricardo'nun müdahale edemediği topu altı pasta Sörloth, etkisiz bir vuruş yaparak golle sonuçlandıramadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

51. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun ceza alanı dışından şutunda, top kaleci Ricardo'da kaldı.

ANKARAGÜCÜ PENALTI KAZANDI 61. dakikada Ankaragücü atağında Pazdan'ın ceza sahasına doğru gönderdiği ortada Joao Pereira, topa eliyle müdahale etti ve hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını işaret etti.

GOL - ANKARAGÜCÜ EŞİTLİĞİ SAĞLADI 63. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Gerson Rodrigues, hata yapmadı ve skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

77. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Rodrigues'in sert şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

82. dakikada MKE Ankaragücü'nde Rodrigues, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

85. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan ortasında savunmaya çarpan top Koray Kılınç'ın önünde kaldı. Ancak bu futbolcu kötü bir vuruşla yakın mesafeden meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.

88. dakikada bu pozisyonda savunmada Pazdan'ın eline çarpan topu Video Yardımcı Hakem uygulamasından inceleyen hakem Abdülkadir Bitigen, penaltı kararı vermeyerek oyunu başlattı.

90+9. dakikada ceza yayı üzerinden Sosa'nın kullandığı serbest atışta, top barajdan döndü.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 84 Da Costa), Hüseyin Türkmen, Campi (Dk. 84 Doğan Erdoğan), Novak, Sosa, Ndiaye, Abdulkadir Parmak (Dk. 39 Bilal Başacıkoğlu), Guilherme (Dk. 68 Koray Kılınç), Abdülkadir Ömür, Sörloth

MKE Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Faty, Sedat Ağçay (Dk. 90+4 Stanojevic), Lobjanidze (Dk. 79 İlhan Parlak), Scarione (Dk. 64 Michalak), Rodrigues, Orgill

Goller: Dk. 3 Sörloth (Trabzonspor) Dk. 63 Rodrigues (penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Kırmızı Kartlar: Dk. 82 Rodrigues (MKE Ankaragücü), Dk. 90+2 Gökhan Kandemir (Trabzonspor yardımcı antrenörü)

Sarı kartlar: Dk. 31 Pazdan, Dk. 39 Kulusic, Dk. 43 Sedat Ağçay, Dk. 45 Scarione, Dk. 57 Pinto, Dk. 83 Orgill (MKE Ankaragücü) Dk. 45+1 Abdülkadir Ömür, Dk. 52 Pereira, Dk. 54 Campi, Dk. 61 Sosa, Dk. 72 Hüseyin Çimşir (teknik direktör) (Trabzonspor)