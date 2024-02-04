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Spor
TRT HABER/AA 04.02.2024 15:35

Kasımpaşa Alanyaspor ile karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Alanyaspor ile karşılaşıyor

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak kayrşıaşmayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz... 

Kasımpaşa Alanyaspor ile karşılaşıyor

Süper Lig'de 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda 32 puan toplayan Kasımpaşa, haftaya 7. sırada başladı.

Ligde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 9'unda berabere kalan ve 8'ini kaybeden Corendon Alanyaspor ise hanesine yazdırdığı 27 puanla haftaya 14. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, 3-3 berabere bitmişti.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen

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