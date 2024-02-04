Kasımpaşa Alanyaspor ile karşılaşıyor

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak kayrşıaşmayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz...
Süper Lig'de 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda 32 puan toplayan Kasımpaşa, haftaya 7. sırada başladı.
Ligde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 9'unda berabere kalan ve 8'ini kaybeden Corendon Alanyaspor ise hanesine yazdırdığı 27 puanla haftaya 14. sırada girdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, 3-3 berabere bitmişti.
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen