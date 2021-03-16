Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu. Medipol Başakşehir'i uzatmaya giden maçta 3-2 yenen Beşiktaş adını finale yazdırdı.

Vodafone Park'taki mücadeleye baskılı başlayan Beşiktaş, 17. dakikada Aboubakar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra da baskısını artıran siyah beyazlılar 22. dakikada Vida ile farkı 2'ye çıkardı.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Medipol Başakşehir, Deniz Türü'ünç 60. dakikada attığı golle farkı bire indirdi. 77. dakikada oyuna giren Giuliano 2-0 geriye düşen Başakşehir'in ikinci golünü atarak skoru 2-2'ye getirdi.

90 dakikası 2-2 sona eren karşılaşma uzatmalara gitti. 102. dakikada Cyle Larin Beşiktaş'ı finale taşıyan golü kaydetti. 3-2.

Beşiktaş’ın finaldeki rakibi yarın saat 20.45’te oynanacak Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından belli olacak.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Aboubakar tedbir amaçlı oyundan alındı

Beşiktaş'ı Medipol Başakşehir karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vincent Aboubakar, ilk yarının son dakikasında Epureanu ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı.

Kamerunlu golcü oyuncu hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde riske edilmeyerek ikinci yarının başında oyundan alındı. Aboubakar'ın şu an Fenerbahçe maçında oynaması yönünde bir engel bulunmuyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, adını finale yazdıracak.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Beşiktaş ve Başakşehir'in yarı final serüveni

Siyah beyazlılar Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil oldu. Sergen Yalçın'ın öğrencileri sırasıyla Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1, Çaykur Rizespor'u 1-0, İttifak Holding Konyaspor'u normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren mücadelede penaltı atışları sonrasında 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye Kupası'na Beşiktaş gibi 5. turda dahil olan Medipol Başakşehir Turgutluspor'u 7-0, Tuzlaspor'u 5-1, Fenerbahçe'yi normal süresi 1-1 biten karşılaşmayı uzatma bölümünde attığı golle 2-1 yenerek yarı finale adını yazdırmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Medipol Başakşehir ile oynadığı iki lig maçını da 3-2'lik skorlarla kazandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada Ghezzal'ın sağ taraftan kullandığı serbest atışta Welinton, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle hakem, golü geçerli saymadı.

GOL - 17. dakikada Oğuzhan'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Aboubakar, rakibinden sıyrıldı. Dar açıda kaleci Mert ile karşı karşıya pozisyonda direk dibinden topu ağlara gönderdi. 1-0

GOL - 22. dakikada sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda N'Koudou'nun ortasında Vida kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-0

35. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

39. dakikada sağ taraftan ceza sahasına gönderilen uzun topu kontrol etmek için kalesini terk eden Utku Yuvakuran, sol tarafta meşin yuvarlakla buluşan Deniz Türüç'ü engelleyemedi. Deniz'in ortasında penaltı noktası üzerinden Visca'nın şutunda, top üstten auta çıktı.

45+2. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, sol taraftan yapılan ortada arka direkte Ndayishimiye topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortaladığı topla ceza sahası girişinde buluşan Demba Ba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

GOL - 60. dakikada sağ kanattan Visca'nın ortasında top kaleye yöneldi. Utku topu güçlükle çeldi. Seken topu önünde bulan Deniz Türüç düzgün bir vuruşla farkı bire indirdi. 2-1

74. dakikada N'Koudou'nun soldan ortasında Larin arka direkte topa kafayı vurdu. Kaleci Mert Günok çizgi üzerinde müdahale ettiği topu kornere gönderdi.

GOL - 77. dakikada sağ kanattan ön direğe yapılan ortada Deniz topu Giuliano'ya bıraktı. Oyuna yeni giren Giuliano boş durumda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-2

[Fotoğraf: AA]

UZATMA SÜRELERİ

94. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı serbest atışta Aleksic, ceza sahası içinde topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

GOL - 102. dakikada Ljajic'in pasıyla ceza sahasının ön çizgisinde topla buluşan Larin'in vuruşunda yerden giden top köşeden ağlara gitti. 3-2

Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrılırken, kupada finale yükselen ilk takım oldu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Vodafone Park.

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık.

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz (Dk. 82 N'Sakal), Dorukhan Toköz (Dk. 81 Ljajic), Josef de Souza, Ghezzal (Dk. 101 Hasic), Oğuzhan Özyakup (Dk. 62 Atiba), N'Koudou (Dk. 120 Necip Uysal), Aboubakar (Dk. 46 Cyle Larin).

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Ponck (Dk. 106 Leo Duarte), Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci (Dk. 90+3 Azubuike), Berkay Özcan (Dk. 76 Giuliano), Youssouf Ndayishimiye (Dk. 105+1 Mehmet Topal), Deniz Türüç, Edin Visca, Demba Ba (Dk. 77 Crivelli).

Goller: Dk. 17 Aboubakar, Dk. 22 Vida, Dk. 102 Cyle Larin (Beşiktaş), Dk. 60 Deniz Türüç, Dk. 77 Giuliano (Medipol Başakşehir).

Sarı kart: Dk. 44 Vida (Beşiktaş).