Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in, VAR'ın başındaki operatör hakkındaki iddiaları ile ilgili gerekli soruşturmanın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Fenerbahçe Kulübü, yargıya taşınan konu için yaptıkları açıklamada konunun takipçisi olacaklarını duyurdu.

“VAR operatörlerinin sicil taramaları yeterli değil”

Kulüpten yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklama ve ilgili açıklamada belirtilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yapıldığı bilgisi geç kalınmış olmakla beraber, tarafımızca memnuniyetle karşılanmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Türk futbolunda tüm dinamikleri ilgilendiren bu adım ve devamındaki gelişmelerin birebirde ciddiyetle takipçisi olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Atılacak her türlü hukuki adıma gereken desteği sağlayacağımızı ifade ediyoruz. Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılamakla birlikte açıklamada belirtildiği şekliyle Hawk-Eye firmasının VAR operatörlerinin, göreve getirilirken detaylı geçmiş ve adli sicil taramalarının kendileri tarafından yapıldığı vurgusunun yeterli olmadığını düşünüyoruz. Firma ve operatörleri ile ilgili bu incelemelerin en derin ayrıntısına kadar devletimizin ilgili kurumları ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılmasının da zaruri olduğunu vurgulamak isteriz.”

“Ahmet Çakar’ın iddiaları araştırılsın”

Kulüpten yapılan açıklamada, futbol yorumcusu Ahmet Çakar’ın ilk olarak 8 Kasım 2020’de ve daha sonraki tarihlerde de dile getirdiği, “Faal bir hakemle konuştum. Hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar” iddiasının soruşturulması istendi.

Çakar’ın iddialarıyla ilgili olarak kulübün 11 Aralık 2020 tarihinde TFF’ye iddiaların incelenmesi talebini içeren bir mektup gönderdiği ancak söz konusu taleple ilgili bir yanıt alınamadığı da açıklamada yer buldu.

TFF’nin bu konuya da, VAR operatörleri konusuna yaklaştığı gibi hassasiyetle yaklaşması ve gerekli incelemelerin hayata geçirilmesi talep edildi.