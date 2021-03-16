Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 08:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Liverpool'da Ozak Kabak maçın adamı seçildi
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0 yendi. Performansıyla göz dolduran milli futbolcu Ozak Kabak maçın adamı seçildi.
Ligin 28. haftasının kapanış maçında Liverpool, Molineux Stadı'nda Wolverhampton'a konuk oldu.
Liverpool, maçın ilk yarısını 45+2. dakikada Diogo Jota'nın attığı golle 1-0 önde kapattı.
Alman teknik direktör Jurgen Klopp'un öğrencileri, ikinci yarıda gol sesi çıkmayınca sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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