Karşıyaka Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlarına dün Selçuk Yaşar Tesisleri'nde koronavirüs testi gerçekleştirildiği belirtildi.

Testlerin tamamının negatif çıktığının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce gerçekleştirilen ilk testi pozitif çıkan oyuncumuz, karantina sürecini ve tedavisini tamamlamış, son yapılan testleri negatif sonuçlanmıştır. Oyuncumuz kontrollü olarak çalışmalarına başlayacaktır."