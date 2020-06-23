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Karşıyaka'da koronavirüs testleri negatif çıktı
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da futbolculara yapılan ikinci koronavirüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Karşıyaka Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlarına dün Selçuk Yaşar Tesisleri'nde koronavirüs testi gerçekleştirildiği belirtildi.
Testlerin tamamının negatif çıktığının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Daha önce gerçekleştirilen ilk testi pozitif çıkan oyuncumuz, karantina sürecini ve tedavisini tamamlamış, son yapılan testleri negatif sonuçlanmıştır. Oyuncumuz kontrollü olarak çalışmalarına başlayacaktır."
Etiketler: Karşıyaka koronavirüs testiSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 18:06
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