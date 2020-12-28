Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karşıyaka'da koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 14 oldu
Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 14'e yükseldi.
Karşıyaka Spor Kulübü, daha önce yapılan testlerde 8 futbolcu, 1 antrenör ve 2 çalışanda pozitif bulguya rastlandığını açıkladı.
Böylece bu kulüpteki COVID-19 tanısı konulan kişi sayısı 14'e çıktı.
Testi pozitif çıkan kişiler izolasyona alındı.
Etiketler: Koronavirüs
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