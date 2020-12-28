Karşıyaka Spor Kulübü, daha önce yapılan testlerde 8 futbolcu, 1 antrenör ve 2 çalışanda pozitif bulguya rastlandığını açıkladı.

Böylece bu kulüpteki COVID-19 tanısı konulan kişi sayısı 14'e çıktı.

Testi pozitif çıkan kişiler izolasyona alındı.