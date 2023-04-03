Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 23:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Karagümrük Diagne ile güldü
[Fotograf: DHA]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.
İstanbulspor, Fatih Karagümrük'ü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda ağırladı.
Konuk ekip Mbaye Diagne'nin 27. dakikada attığı golle rakibini 1-0 yendi.
Karagümrük'ten Davide Biraschi uzatma dakikalarında ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından üst üste ikinci mağlubiyetini alan İstanbulspor 24 puanda kaldı.
Son iki maçında sahadan beraberlikle ayrılan ve toplamda 11 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Fatih Karagümrük ise puanını 34'e yükseltti.
Etiketler: Fatih Karagümrük İstanbulspor Süper Lig
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