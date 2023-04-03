İstanbulspor, Fatih Karagümrük'ü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda ağırladı.

Konuk ekip Mbaye Diagne'nin 27. dakikada attığı golle rakibini 1-0 yendi.

Karagümrük'ten Davide Biraschi uzatma dakikalarında ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından üst üste ikinci mağlubiyetini alan İstanbulspor 24 puanda kaldı.

Son iki maçında sahadan beraberlikle ayrılan ve toplamda 11 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Fatih Karagümrük ise puanını 34'e yükseltti.