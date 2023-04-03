Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor MKE Ankaragücü maçına hazır
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı maç için Ankara'ya gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, THY'ye ait özel uçakla başkente hareket etti.
Kafilede sakatlıkları bulunan Trezeguet, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan yer almadı.
Bordo-mavili takımın kafilesinde şu isimler bulunuyor:
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Bruno Peres, Jens Stryger Larsen, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Stefano Denswil, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Jean-Philippe Gbamin, Manolis Siopis, Anatasios Bakasetas, Marek Hamsik, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Naci Ünüvar, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Edin Visca, Markovic, Umut Bozok, Maxi Gomez.
Etiketler: MKE Ankaragücü Trabzonspor
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