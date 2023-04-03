TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Double Pass Genel Müdürü Koen Put ve futbol direktörü Hans Vander Elst ve Spor Toto Süper Lig ekiplerinin altyapı antrenörleri katıldı.

Başkan Büyükekşi, toplantıda bir konuşma yaptı.

"Kalıcı başarı istiyorsak sürdürülebilir bir futbol ekosistemi oluşturmak zorundayız. Bizim rolümüz futbol akademileri projesini sağlam zemine oturtmak. Kulüplerin rolü de bunu içselleştirip altyapı yatırımları yapmak. Ortak amacımız sürdürülebilir başarılar elde etmek."

[Fotoğraf: AA]

Büyükekşi, kulüplerin ekonomik olarak zor durumda olduğuna dikkat çekti.

"Borçları 25 milyar lirayı geçiyor. Faizleriyle bu rakam iki katına çıkıyor. Bu proje bu yüzden kritik öneme sahip, finansal açıdan tüm ihtiyaçları karşılıyor. Büyük paralar harcayarak gerçekleştirilen transferler uzun vadeli kazanım sağlamıyor. Kulüplerin altyapılarına kaynak ayırmaları ve geliştirmeleri gerekiyor."

"Altyapıların her yıl en az 2 futbolcu vermesini bekliyoruz"

Büyükekşi, altyapı akademilerinden yetişen futbolcuların öncelikle kendi kulüplerinin A takımlarına yükselmelerini ve sonra yurtdışına transfer olmalarını hedeflediklerini anlattı.

"Altyapıların her yıl en az 2 futbolcu vermesini bekliyoruz. Milli takımların başarısını da bu projenin sağlıklı yürümesine bağlıyoruz. Bu sayede hem Türk futbolunun itibarını arttırmak mümkün olacak hem de kulüplerimize gelir oluşturmuş olacağız. Bugüne kadar hem yurt içi hem yurt dışı birçok ziyaret gerçekleştirdik. Tesisleri inceledik ve görüş alışverişinde bulunduk. Hollanda ve Belçika'da birçok kulübü ziyaret ettik. Bunların amacı Türkiye'nin altyapı modelini gerçekleştirmek. Double Pass, FIFA ve UEFA ile yürüttüğü eğitim ve denetleme çalışmalarıyla kendini ispatlamış bir firma. FIFA'nın güvenilir danışmanı olarak 6 kıtada 30 federasyona ve 1500 kulübe denetleme, eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. Bu deneyimlerini Türk futbolunun geleceği için kullanacak."

[Fotoğraf: AA]

Büyükekşi, kulüplerde futbol akademileri kurulacağını kaydetti.

"Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan antrenörler, kulüplerinde uzman antrenör olarak görevlendirilecek. 6 ay boyunca antrenörlerin ücreti federasyon tarafından karşılanacak ve antrenörleri federasyon denetleyecek."

Büyükekşi, gelecek sezondan itibaren Süper Lig'de akademi zorunluluğu kararı aldıklarını hatırlattı.

"Bir sonraki sezon da 1. Lig kulüplerine akademi zorunluluğu kararı aldık. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, ilgili kanunu değiştirerek stopaj iadelerini 5 gün içinde iade etmesi meclisten geçti. Altyapı ve amatörler için kullanma zorunluluğu getirdi. Kulüpler bu sayede ilave yükümlülüğe girmeden altyapılarına harcama yapabilecek. Kulüplerimize böyle güzel bir imkan tanıyarak Türk futbolunun gelişmesine destek veren Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Hamit Altıntop: Bu anlamlı iş birliği, günün sonunda başarıyı getirecektir

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ise başarıları, kalıcı ve sürdürebilir hale getirmek için önemli bir adım attıklarına dikkat çekti.

"Sabır, azim ve süreklilik gerektiren işimizi hakkıyla yapmak için hep birlikte emek veriyoruz. Profesyonel futbolculuğun çocukluktan başlatılması gerektiğini biliyoruz. Teknik, taktik becerilerin katlanarak artması için yaşa özel çalışmalar gerekiyor. Bunun birinci adımı antrenörlerimizin yaş kategorisine göre uzmanlaşması. Çocukların önce iyi birer insan ve sporcu olmalarını ve bu şekilde kulüplerine katkı sağlamalarını diliyoruz. Başarılı olacaklarına gönülden inanıyoruz. Bu anlamlı iş birliği, günün sonunda başarıyı getirecektir."

[Fotoğraf: AA]

Double Pass Futbol Direktörü Hans Vander Elst ise iş birliği anlaşmasıyla ilgili konuştu.

"Şirket olarak burada olmaktan onur duyuyoruz. Bir süredir yeni projemizi ve Türkiye'de yetenek geliştirmeyi konuşuyoruz. Her gün genç futbolcularla çalışmak zorundayız. Tüm antrenörleri bir araya getireceğiz. Çok güçlü bir sistem oluşturacağız. Tam olarak bunun için buradayız. Çok çalışacağımızın ve başarılı olacağımızın sözünü veriyorum. Daha fazla eğitilmiş oyuncu göreceksiniz. Daha genç takımlar olacak. Genç oyuncular daha fazla süre alacak. Yetenek geliştireceğiz. Bu 4 yıllık projede başarılı olacağız. Bu proje Türk futbolunun geleceği için çok önemli."

Toplantının sonunda Büyükekşi, Double Pass yetkililerine milli takım forması hediye etti.