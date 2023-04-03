Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Necip Uysal'ın eşi Nur Uysal, bir kız bebek dünyaya getirdi. Uysal çifti bebeklerine Duru ismini verdi. Necip-Nur Uysal çiftini tebrik eder, Duru bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaptanımız Necip Uysal’ın eşi Nur Uysal, bir kız bebek dünyaya getirdi. Uysal çifti, bebeklerine Duru ismini verdi.



Necip Uysal ile Nur Uysal’ı tebrik eder, Duru bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz. pic.twitter.com/q7lbCMFGid — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 3, 2023