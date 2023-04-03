Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaşlı Necip Uysal baba oldu
Beşiktaşlı tecrübeli futbolcu Necip Uysal, baba olma sevinci yaşadı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Necip Uysal'ın eşi Nur Uysal, bir kız bebek dünyaya getirdi. Uysal çifti bebeklerine Duru ismini verdi. Necip-Nur Uysal çiftini tebrik eder, Duru bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaptanımız Necip Uysal’ın eşi Nur Uysal, bir kız bebek dünyaya getirdi. Uysal çifti, bebeklerine Duru ismini verdi.— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 3, 2023
Necip Uysal ile Nur Uysal’ı tebrik eder, Duru bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz. pic.twitter.com/q7lbCMFGid
Etiketler: Beşiktaş
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