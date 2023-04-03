Bordo-mavili kulüp, Brezilyalı oyuncunun bonservisi için Bahia Kulübü'nden 1 milyon 800 bin euro gelir elde edecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo'nun Bahia'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Bahia, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 800 bin euro ödeme yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

Beraber sevindik, beraber üzüldük.



Birlikteliğimiz boyunca nice büyük başarılara imza attık.



Kazandığımız 1’i Süper Lig 2’si Süper Kupa zaferlerindeki katkın başta olmak üzere tüm emeklerin için;



teşekkürler Vitor Hugo pic.twitter.com/pv46Wnzc7X — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 3, 2023

Trabzonspor formasıyla çıktığı 99 maçta 9 gol 1 asistle oynayan Brezilyalı stoper, 1'er kez Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşamıştı.

2020 yılında Brezilya ekibi Palmeiras'tan 3 milyon 200 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Hugo, bordo mavililerle 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.