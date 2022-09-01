Belçika'da soruları cevaplayan Sinan, transfer sürecini ve hedeflerini anlattı. Deneyimli kaleci, Westerlo'nun ortaya koyduğu vizyona inandığı için transfer teklifini kabul ettiğini belirtti.

"Hasan Çetinkaya abi ve Oktay Ercan Başkan'la güzel görüşmelerimiz oldu. Kulübün hedeflerini bana anlattılar. Hocamızla da beraber oturduğumuzda samimi bir ortam oluştu. Bu projenin içinde olmamı istediler, ben de bu projeye çok inandığımdan Westerlo'yu seçtim. Westerlo adına hedeflerimiz çok büyük. Bu sene birinci lige çıktık. İlk hedefimiz ligde kalmayı en kısa sürede garantilemek. Daha büyük hedeflerimiz de var. İyi sonuçlar alıp ilerleyen dönemde Avrupa kupaları ve şampiyonluk hedeflerimiz de bulunuyor."

Sinan Bolat, Süper Lig'den de transfer teklifi aldığını açıkladı.

"Yaz aylarında birkaç isteyen takım oldu. Oktay Başkan'ımız ve Hasan abi bana güvenlerini aktardılar, ben de onlara güvendim ve buradayım. Beni isteyen takımların adları yeterince medyada çıktı. O takımlardan da resmi teklifler aldım ama tercihim Westerlo'dan yana oldu. Burada çok mutluyum. İnşallah yavaş yavaş hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız."

[Fotoğraf: AA]

"İlk hedef EURO 2024"

A Milli Futbol Takımı'na da değinen Sinan Bolat, ekibin genç kadrosuyla iyi bir yolda olduğunun altını çizdi.

"Milli takım gayet iyi gidiyor. C Ligi'nde olabiliriz ama sonuçta o maçların da oynanması ve kazanılması gerekiyor. Şu ana kadar çok iyi gittiğimizi düşünüyorum. İnşallah gruptan da birinci çıkıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Tabii ki ilk hedefimiz EURO 2024. Tüm çalışmalarımız buna yönelik. Bu iyi serüveni devam ettirip Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz."

Deneyimli file bekçisi, milli takımın aday kadrolarıyla ilgili zaman zaman eleştiriler yapıldığı ve kendisinin de çağrıldığında eleştirilere maruz kaldığının hatırlatılması üzerine konuştu.

"Futbol içinde bu tartışmalar normaldir. Kimseyi memnun edemezsiniz, bu kadro açıklandığı her zaman böyledir. Bir kesim doğru bulur, bir kesim doğru bulmaz. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Bunun önüne geçemezsiniz. Buna kulak asmamak gerekiyor. Eleştiriler normaldir."

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'de çok yetenekli kaleciler var"

Sinan Bolat,Türkiye'de milli takıma faydalı olacak yetenekli kalecilerin olduğunu vurguladı.

"Sadece milli takımda değil Türkiye ligine baktığımızda çok yetenekli kalecilerimiz var. İsimleri bellidir, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır... İlerleyen zamanlarda inşallah Uğurcan ve Altay da en kısa zamanda Avrupa'da bizi temsil ederler. Hepsi birbirinden yetenekli ve milli takıma da çok faydalı olacaklarını düşünüyorum. Avrupa'da oynamam bana çok şey kattı. Dört yaşımdan bu yana Avrupa'dayım, burada büyüdüm. Buraya çok iyi adapte olduğumu düşünüyorum. Burada mutluyum, kariyerime baktığınızda en uzun süreyi Belçika'da geçirdim, inşallah böyle devam eder."

Sinan, Uğurcan ve Altay ile çok iyi ilişkileri olduğunu belirtti.

"Onlara elimden gelen yardımı göstermeye, tecrübemi kardeşlerime aktarmaya çalışıyorum. Aramız çok iyi. Sürekli konuşuyoruz. Onların soruları olunca bana iletiyorlar, ben de elimden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Kuntz'un oyuncularla iletişimi çok iyi"

Deneyimli kaleci, teknik direktör Stefan Kuntz'un milli takımda başarılı olacağına inandığını aktardı.

"Stefan Kuntz, belirli ismi olan bir hoca. Almanya 21 Yaş Altı Takımı'nda genç oyuncularla çalışmış, o tecrübesi olan bir isim. Kadromuza baktığınızda da çok genç oyuncularımız var. Oyuncularla iletişimi çok iyi. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum."

"Süper Lig'de favoriyi söylemek için erken"

Sinan Bolat, Süper Lig'deki rekabeti de değerlendirdi.

"Şu an bir favori söylemek için erken. Ligin başındayız. Tüm takımlar arayış içinde, doğru formasyon ve doğru oyuncuları bulmaya çalışıyorlar. Favoriyi söylemek için erken ama transferlere bakınca çok iyi transferler yapıldı. İyi bir lig olacağını düşünüyorum."

Sinan, son olarak beğendiği kalecileri ise, "Beğendiğim kaleciler Buffon, eskilere baktığımızda Casillas, Van der Saar, şu anda ise Neuer her zaman ön plandadır." şeklinde açıkladı.