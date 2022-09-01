Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Serdar Saatçı Braga'ya transfer oldu
Beşiktaş Kulübü, 19 yaşındaki savunma oyuncusu Serdar Saatçı'nın Portekiz temsilcisi Braga'ya transfer olduğunu duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Serdar Saatçı’nın transferi için SC Braga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Saatçı’ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Created in Beşiktaş— SC Braga (@SCBragaOficial) September 1, 2022
Ready for SC Braga
Serdar Saatçı é Gverreiro #WelcomeSerdar pic.twitter.com/BTt1RVLoEW
Braga Kulübü de genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı ve 40 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Portekiz ekibi, Serdar Saatçı transferi için bonuslarla 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Serdar Saatçı, SC Braga’ya Transfer Oldu— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 1, 2022
https://t.co/Ah44dr2co4 pic.twitter.com/HUWh5ggp5f
Etiketler: Beşiktaş Transfer Haberleri
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