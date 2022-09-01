Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Serdar Saatçı’nın transferi için SC Braga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Saatçı’ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Ready for SC Braga



Serdar Saatçı é Gverreiro #WelcomeSerdar pic.twitter.com/BTt1RVLoEW — SC Braga (@SCBragaOficial) September 1, 2022

Braga Kulübü de genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı ve 40 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Portekiz ekibi, Serdar Saatçı transferi için bonuslarla 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.