Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe forma sponsoru ile sözleşme yeniledi
Fenerbahçe Kulübü, forma sponsoru AVIS ile sözleşme yenilendiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz, futbol A takımının forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile 2022-2023 sezonu için sözleşme bedeli 109.000.000 lira + KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır." denildi.
Etiketler: Fenerbahçe
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