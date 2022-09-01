İspanya'nın Valencia takımında forma giyen 26 yaşındaki santrfor, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan video ile taraftarlara mesaj gönderdi.

Kısa süre içerisinde ülkeye gelmesi beklenen Uruguaylı oyuncu, Türkçe olarak, "Merhaba Trabzon, geliyorum. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.

Maxi Gomez’den büyük Trabzonspor taraftarına mesaj var.

O da geliyor! pic.twitter.com/ccS14wDula — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 1, 2022

İspanya'nın Valencia takımında oynayan 26 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'atransferini sonuçlandırmak için Atatürk Havalimanı'na indi.

Valencia'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen golcü oyuncuyu, havalimanında Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşıladı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Ağaoğlu, transferi sessiz sedasız bir şekilde hallettiklerini söyledi. Ağaoğlu, transferin Trabzonspor camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Transferi sessiz sedasız yaptık. Zaten son 36 ya da 48 saat içinde tamamladık. Hayırlısı olsun. Fenerbahçe ile görüştükleri kısmını ben gerçekten bilmiyorum. Kendimize özel bir sistemimiz var ve onun üzerinden gidiyoruz."

Maxi Gomez Trabzonspor için İstanbul'da



Uruguaylı santrfor, sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak. pic.twitter.com/qkqNJGLBux — TRT Spor (@trtspor) September 1, 2022

Ağaoğlu, kulüplerin çıkarları için transferlerin isimlerinin fazla dillendirilmemesi gerektiğini dile getirdi.

"Medyada çıktığı zaman farklı şekilde algılanıyor. Çünkü bir kulüp 5-6 oyuncuyla görüşür ama bir tanesiyle anlaşır. Görüşülen oyuncuların hepsi duyulduğu zaman, ortaya çıkan tablo hoş olmuyor. Neticede bir oyuncu alacaksınız. Onun için en doğru yol bu işlerin sessiz sedasız halledilmesi. Biz de öyle yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Ağaoğlu, oyuncunun yarın Ümraniyespor karşısında oynayıp oynamayacağı yönünde bir soru üzerine, "Bizim görevimiz transferi gerçekleştirip hocaya teslim etmek. Sonrası hocanın bileceği iş." yanıtını verdi.

Maxi Gomez ise Türkiye'de bulunmaktan ve Trabzonspor'a imza atmaktan dolayı mutlu olduğunu aktardı.

Uruguaylı forvet, daha sonra kendisi için bekleyen araçla alandan ayrıldı. Oyuncu, bugün Fulya Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra sözleşme imzalayacak.