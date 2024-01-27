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Spor
AA 27.01.2024 13:35

Kadınlar voleybolunda derbi heyecanı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında 28 Ocak Pazar günü Beşiktaş Ayos, derbide Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

Kadınlar voleybolunda derbi heyecanı
[Fotoğraf: AA arşiv]

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 14.00'te başlayacak.

Beşiktaş Ayos, ligde çıktığı 17 karşılaşmada 6 galibiyet ve 11 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar, play-off hattının bir sıra altında 9. durumda bulunuyor.

Fenerbahçe Opet ise 16 maçta 15 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli takım; VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'le birlikte ligde tek yenilgisi bulunan 3 ekipten biri durumunda.

İki ekibin ligin ilk yarısında oynadığı mücadeleyi Fenerbahçe Opet, 3-0 kazanmıştı.

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