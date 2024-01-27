Kayserispor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek Mondihome Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile yapılan görüşme sonunda yolların ayrılmasına karar verildi.

Sarı-kırmızılı kulübün, yeni teknik direktör olarak ise Burak Yılmaz ile anlaştığı iddia edildi.

Recep Uçar'ın Kayserispor karnesi

Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasından sonra ligin 5. haftasında göreve başlayan Recep Uçar, sarı-kırmızılı takımla 18 Trendyol Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 21 maça çıktı.

Recep Uçar yönetimindeki Mondihome Kayserispor, Süper Lig'de 7 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet alırken, Türkiye Kupası'nda da 2 galibiyet elde ederken, 1 kez mağlup oldu.

Kayseri ekibi bu dönemde Süper Lig'de Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor, Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Siltaş Yapı Pendikspor müsabakalarını kazanırken, RAMS Başakşehir ve Yukatel Adana Demirspor ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar; Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor, EMS Yapı Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray, İstanbulspor ve Yılport Samsunspor'a da kaybetti.

Recep Uçar yönetimindeki Mondihome Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Iğdır FK ve Vanspor maçlarını kazanırken, Gençlerbirliği'ne elendi.