Abdülkadir Ömür Hull City yolunda

Trabzonspor'dan ayrılma kararı alan Abdülkadir Ömür, yeni rotayı İngiltere.

Championship ekiplerinden Hull City, 24 yaşındaki oyuncunun transferi için bordo mavililerle prensipte anlaştı. Sarı siyahlılar, Abdülkadir Ömür ile de her konuda el sıkıştı.

Kulüpler arasındaki ödeme planıyla ilgili son detayların da netleştirilmesinin ardından anlaşma resmiyet kazanacak.

Abdülkadir Ömür'ün ilerleyen günlerde sağlık kontrolleri ve resmi prosedürleri halletmek için İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.

Trabzonspor altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, bordo mavili formayla 211 maça çıkıp 25 gol attı ve 36 da asist yaptı.

