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Spor
AA 27.01.2024 13:30

Fatih Karagümrükr Rizespor'u ağırlayacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 28 Ocak Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Fatih Karagümrükr Rizespor'u ağırlayacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı maçlardan 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle ayrılan Fatih Karagümrük, topladığı 21 puanla 18. sırada yer alıyor.

Ligde yaptığı son 3 maçta 2 galibiyet alan Çaykur Rizespor ise hanesine yazdırdığı 35 puanla 5. sırada bulunuyor. Rize temsilcisi, ligin son hafta sahasında Trabzonspor'u 1-0 yendi.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Alikulov ve Laine ile sarı kart cezalısı Varesanovic, kadroda yer alamayacak.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamlayıp akşam saatlerinde Rize-Artvin Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket edecek.

Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Çaykur Rizespor 1-0 kazanmıştı.

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