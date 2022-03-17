Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 34 ülkeden 181 eskrimci, İstanbul'daki organizasyon buluşacak.

İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'ndeki kupada Türkiye'yi, Begüm Alkaya, Aylin Çakır, Alara Çermen, Damla Demirkol, Nisanur Erbil, Yağmur Erdağlı, Dila Erdoğan, Nil Güngör, Ekin Haykır, Tuğçe Rana Kaya, Fatma Zehra Köse, Derin Pala, Melahat Irmak Şendur, Pınar Miray Şişik, Beliz Soyak, Deniz Selin Ünlüdağ ve Gökçe Sena Üstün temsil edecek.

Cuma günü ön eleme maçlarıyla başlayacak turnuvada, ikinci gün ana tablo, son gün ise takım müsabakalarına çıkılacak.

Öte yandan, Erkekler Kılıç Eskrim Dünya Kupası ise aynı tarihlerde Macaristan'da gerçekleştirilecek. Başkent Budapeşte'deki kupada Türkiye adına Enver Yıldırım ile Deniz Berkay mücadele verecek.