Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadınlar Dünya Kupası'nda yarı finalistler belli oldu
Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası'nda yarı finalistler belirlendi.
Bu yıl 19. düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvaya, çeyrek final maçlarıyla devam edildi.
Rakiplerini mağlup eden ABD, Kanada, Çin ve Avustralya, organizasyonda son 4 takım arasına adını yazdırdı.
Turnuvada yarın, ABD-Kanada ve Çin-Avustralya arasında yarı final maçları oynanacak.
Çeyrek final müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
ABD-Sırbistan: 88-55
Porto Riko-Kanada: 60-79
Çin-Fransa: 85-71
Belçika-Avustralya: 69-86
Etiketler: Basketbol
Son Haberler
- 17:30
- 17:28
- 17:31
- 17:21
- 17:23
Sıradaki Haber
Michy Batshuayi: Temennimiz büyük derbiyi kazanmak olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz