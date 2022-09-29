Bu yıl 19. düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvaya, çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

Rakiplerini mağlup eden ABD, Kanada, Çin ve Avustralya, organizasyonda son 4 takım arasına adını yazdırdı.

Turnuvada yarın, ABD-Kanada ve Çin-Avustralya arasında yarı final maçları oynanacak.

Çeyrek final müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

ABD-Sırbistan: 88-55

Porto Riko-Kanada: 60-79

Çin-Fransa: 85-71

Belçika-Avustralya: 69-86