Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 10:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kadınlar basketbolda derbi heyecanı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Çağdaş Faktoring 1 Aralık Perşembe günü karşı karşıya gelecek.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftası derbi heyecanına sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray Metro Enerji Spor Salonu'da saat 19.00'da karşılaşacak.
Ligde sarı-kırmızılılar 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle üçüncü basamakta yer alıyor.
Geçtiğimiz sezon ligde oynanan iki maçta takımlar birer kez kazandı. Fenerbahçe evinde 74-56, Galatasaray da sahasında 69-63'lük skorla parkeden galip ayrıldı.
Ligde bu sezon Fenerbahçe 82.2 sayı, 36.5 ribaund ve 22.5 asist ortalamalarıyla, Galatasaray ise 71.7 sayı, 33.2 ribaund ve 20.1 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Hücumda sarı-lacivertlileri Kayla McBride, sarı-kırmızılıları da Kamile Nacickaite sırtlıyor.
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