FIBA'dan yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki Iagupova; başantrenörler, basın mensupları ve taraftarların katıldığı oylama sonucu 2020'den sonra bu yıl da MVP ödülüne layık görüldü.

Sezonu 20,6 sayı, 7,6 ribaunt, 4,4 asist ve 2 top çalma ortalamalarıyla tamamlayan Iagupova, sarı-lacivertlilerin dörtlü finale yükselmesinde büyük rol oynadı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali, 16-18 Nisan tarihlerinde İstanbul'da oynanacak.

MVP!

MVP!

MVP!



Başarılı oyuncumuz Alina Iagupova, geçen sezonun ardından bu sezon da #EuroLeagueWomen'ın en değerli oyuncusu!

Tebrikler Alina!

Teşekkürler Büyük Fenerbahçe Taraftarı! pic.twitter.com/1wSvfzRkgt — Fenerbahçe Öznur Kablo (@fbkadinbasket) April 13, 2021

Kadınlar Avrupa Ligi'nde en iyileri arasına Fenerbahçe'den 2 oyuncu

Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı'nın formasını giyen Alina Iagupova, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yılın 5'ine seçildi.

Dörtlü finali, 16-18 Nisan tarihlerinde İstanbul'da oynanacak 2020-2021 sezonunun birinci ve ikinci takımına seçilen basketbolcular açıklandı.

Yılın en iyi oyuncuları arasında Fenerbahçe Öznur Kablo'nun yarı finalde karşılaşacağı Rus kulübü UMMC Ekaterinburg'dan 4 isim yer aldı.

Başarılı oyuncumuz @satou_sabally, #EuroLeagueWomen 2021 sezonunun en iyi ikinci 'inde!



Tebrikler Satou!

Teşekkürler Büyük Fenerbahçe Taraftarı! pic.twitter.com/99Jz2M1fOG — Fenerbahçe Öznur Kablo (@fbkadinbasket) April 13, 2021

Birinci takım, sarı-lacivertlilerin Ukraynalı şutör gardı Iagupova'nın yanı sıra Gabby Williams (Sopron Basket), Katie Lou Samuelson (Perfumerias Avenida), Courtney Vandersloot ve Emma Meesseman'dan (UMMC Ekaterinburg) oluştu.

Fenerbahçe'nin Gambiya asıllı Alman forveti Satou Sabally ise ikinci takıma girdi. Takımda ayrıca Marine Johannes (ASVEL), Jelena Brooks (Sopron Basket), Alba Torrens ve Breanna Stewart (UMMC Ekaterinburg) yer aldı.