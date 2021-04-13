Şehit polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, Türk futbolunun yıldız adaylarından biri. Seçmelere katılarak U16 Milli Takımı aday kadrosuna dahil edilen Sekin, babasının hayallerini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Genç futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde hazırlık kampına katılarak ilk kez millilerle antrenmana çıktı.

Şehit Fethi Sekin’in oğlu milli takımda.



16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı’nın hazırlık kampına katılan Burak Tolunay Sekin, ay yıldızlı formayı giymenin heyecanını yaşıyor. pic.twitter.com/FQIEOp0Dko — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 13, 2021

15 yaşındaki Burak Tolunay Sekin'in, 7 yaşında İzmir'in Altınordu takımında başlayan futbol serüveni, bir başka İzmir takımı Altay'da devam ediyor.

Sekin, siyah-beyazlı kulübün U15 takımında 9 ve 10 numaralı pozisyonlarda oynuyor, bir yandan eğitimini de sürüyor.

Öncelikle üniversiteye devam etmek istediğini belirten Sekin, "Online süreçteyiz sonuçta tam anlamıyoruz dersleri. İki sene yürütmeye devam edeceğim futbolu da okulu da. Pilotajlık futbol olmazsa tabii ki ama futbol istiyorum hep." dedi.

Hayalindeki takımsa çocukluğundan beri babasıyla beraber tutkuyla bağlı olduğu Galatasaray.

U16 Milli Takımı, çalışmalarını bir hafta Riva’daki tesislerde sürdürecek.

Kamera: Muratcan Reyhan