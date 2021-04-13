Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 15:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye Kupası finali İzmir'de oynanacak
Fraport TAV ntalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali, 18 Mayıs Salı günü saat 20.45'te Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanmasını kararlaştırdı.
Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.
Etiketler: Antalyaspor Beşiktaş Türkiye Kupası
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