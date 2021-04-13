Konya'nın Beyşehir ilçesindeki tarihi Eşrefoğlu Camisi önünden başlayan 212.6 kilometrelik etaba 169 sporcu katıldı. Konya-Konya etabında kaza geçiren Delko takımından Clement Berthet yarışa girmedi.

Turun ikinci etabı olan Konya-Konya'yı da kazanan Cavendish yine yarışı en önde tamamladı. Büyük Britanyalı sporcu yarışı 5 saat 10 dakika 34 saniyelik derecesiyle kazandı.

Üçüncü etapta Belçika'nın Alpecin Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, Belçika'nın Bingoal Pauwels Sauces WB takımından Polonyalı Stanislaw Aniolkowski üçüncü sırayı elde etti.

MARK CAVENDISH BİR KEZ DAHA!



Beyşehir - Alanya etabının son anlarındaki bu atağıyla beraber #TUR2021'de üst üste ikinci zaferini alıyor! pic.twitter.com/Su4Ns8EJLn — TRT SPOR2 (@trtspor2) April 13, 2021

Turkuaz mayo yine Cavendish'te

Genel klasmanda 10 saat 3 dakika 14 saniyeyle Mark Cavendish liderlini sürdürdü.

Konya-Konya etabından sonra günün bir kez daha kazananı olan Cavendish, genel klasmanda birinci olduğu için Alanya-Kemer etabında turkuaz mayoyu giymeye hak kazandı.

Genel klasmanda Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından ise Belçikalı Jasper Philipsen 8 saniye geriden ikinci, ABD'nin Rally Cycling takımından Hollandalı Arvid De Kleijn ise 10 saniye geriden üçüncü sırada yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

4. etap Alanya-Kemer

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabı Alanya-Kemer arasında yapılacak.

Genellikle düz parkurda olacak turda bisikletçiler toplam 184.4 kilometre pedal çevirecek.

[Fotoğraf: AA]

Karlı havadan güneşli havaya

Kapadokya'da başlaması planlanan ancak yoğun kar yağışı nedeniyle burada yapılamayan ilk etaptan sonra sporcuları üçüncü etap sonunda Alanya'da oldukça sıcak bir hava karşıladı.

Konya'da da soğuk havada mücadele eden sporcular, buradan karlı dağlara tırmandı. Karlı manzarayı gören sporcular birkaç saat sonra 20 derecelik sıcaklıktaki Alanya'ya indi.

Podyuma çıkan sporcular ödüllerini aldı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabı Home Turkey Beyşehir-Alanya'da dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan ve Konya'nın Beyşehir ilçesinde başlayıp Alanya'da sona eren etabın ödül töreninde birinci olan Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish, ikinciliği elde eden Belçika'nın Alpecin Fenix ekibinden Belçikalı Jasper Philipsen ve üçüncü sırada yer alan Belçika'nın Bingoal Pauwels Sauces WB takımından Polonyalı Stanislaw Aniolkowski podyuma çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

Sporculara ödüllerini Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı takdim etti.

Podyuma çıkan bisikletçilere Alanya'nın meşhur meyvesi muz da verildi. Yarışı birinci bitiren Cavendish'in soy isminin bir muz çeşidi olduğu bildirilirken, Büyük Britanyalı sporcu muzları havaya kaldırarak poz verdi.

En iyi sprinterin aldığı yeşil mayoyu üçüncü günün sonunda yine Cavendish giydi. Cavendish yarın genel klasman birincisi olarak turkuaz mayoyu taşıyacağı için yeşil mayo 4. etapta Jasper Philipsen'in üzerinde olacak.

Üçüncü etap sonunda en iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ukraynalı Vitaly Buts, Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayoyu ise Astana takımından Artyom Zakharov üzerlerine giymeye hak kazandı.