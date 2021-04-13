Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'den Valencia açıklaması
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep'i 3-1 yenen Fenerbahçe'de sakatlanan Enner Valencia'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 81. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Valencia'nın MR'ı çekildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncunun çekilen MR'ında herhangi bir bulguya rastlanmadı, az miktarda ödem tespit edildi.
Tedavisine başlanıp gün gün takip edilecek Valencia Medipol Başakşehir karşılaşmasında oynaması için bir engel bulunmuyor.
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