Profesyonel Tenisçiler Birliği'nden (ATP) yapılan açıklamaya göre, Covid-19 testi pozitif çıkan Medvedev'in Monte Carlo Tenis Turnuvası'ndan çekildi.

25 yaşındaki Rus sporcu karantinaya alındı ve durumu doktorlar tarafından takip ediliyor. Medvedev, Monte Carlo'da oynayamayacağı için hayal kırıklığı yaşadığını aktardı.

"Mümkün olan en kısa sürede, güvenli bir şekilde kortlara dönmeyi dört gözle bekliyorum."