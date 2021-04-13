Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 12:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Real Madrid'de Sergio Ramos'un testi pozitif
Real Madrid, başarılı stoper Sergio Ramos'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Koronavirüs salgınının futbol dünyasına etkileri sürüyor. Son olarak İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, Sergio Ramos'un koronavirüse yakalandığını duyurdu.
İspanyol ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamya göre, 35 yaşındaki savunmacıya yapılan test pozitif sonuçlandı.
İzolasyon sürecine alınan Ramos, bir süre takımını yalnız bırakacak. Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında yarın Liverpool'un konuğu olacak.
Etiketler: Koronavirüs
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