Koronavirüs salgınının futbol dünyasına etkileri sürüyor. Son olarak İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, Sergio Ramos'un koronavirüse yakalandığını duyurdu.

İspanyol ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamya göre, 35 yaşındaki savunmacıya yapılan test pozitif sonuçlandı.

İzolasyon sürecine alınan Ramos, bir süre takımını yalnız bırakacak. Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında yarın Liverpool'un konuğu olacak.