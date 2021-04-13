Demir Grup Sivasspor'un bileği bükülmüyor. İttifak Holding Konyaspor’u 3- 1 mağlup eden Kırmızı beyazlı ekip, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Puanını 47'ye yükselten İç Anadolu temsilcisi, Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü. Yiğidolar, ligdeki son mağlubiyetini 31 Ocak'ta Alanya'da 3-1'lik skorla almıştı.

Kırmızı beyazlı takım, yenilgi yüzü görmediği son 11 maçta 6 galibiyet 5 beraberlikle 23 puan topladı.

Demir Grup Sivasspor'un bu çıkışında Yatabere önemli rol oynadı. Ligde 10 golü bulunan Malili futbolcu, son 10 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.

Bu sezon 6 kez ağları sarsan Tylor Boyd da 5 golünü son altı karşılaşmada üretti. 32 karşılaşmada 44 gole ulaşan İç Anadolu temsilcisi, bu gollerin yarısını son 10 maçta attı.

Ayrıca son 11 maçta kalesinde sadece 10 gol gören Demir Grup Sivasspor, yenilmesi zor bir takım olduğunu gösterdi.

