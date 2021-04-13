Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 12:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalyaspor'da pozitif vaka
Fraport TAV Antalyaspor'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüp açıklamayı sosyal medya hesbından duyurdu.
"Takımımızda, Kayseri deplasmanı sonrası kontrol amaçlı yapılan Covid-19 testlerinin sonucunda 1 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Futbolcumuzla ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır."
BİLGİLENDİRME— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) April 13, 2021
Takımımızda, Kayseri deplasmanı sonrası kontrol amaçlı yapılan Covid-19 testlerinin sonucunda 1 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Futbolcumuz ile ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/BntHqNABmA
Etiketler: Antalyaspor Koronavirüs
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