Kulüp açıklamayı sosyal medya hesbından duyurdu.

"Takımımızda, Kayseri deplasmanı sonrası kontrol amaçlı yapılan Covid-19 testlerinin sonucunda 1 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Futbolcumuzla ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır."