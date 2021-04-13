Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, takıma yaptığı katkıyla dikkat çekiyor. Cezayirli futbolcu, Erzurum deplasmanında attığı gol ve verdiği gol pasıyla takımının üç puan almasında önemli rol oynadı.

Sezon başında Lecister City’den kiralık olarak kadroya katılan Ghezzal, adeta ikinci baharını yaşıyor. Sergen Yalçın'ın, sağ kanatta görev verdiği 28 yaşındaki futbolcu kariyerinin en verimli sezonlarından birini geçiriyor.

Cezayirli oyuncu, daha önce Lyon formasıyla bir sezonda 10 gol kaydetmiş, 9 gol pası vermişti. O dönemdeki başarılı oyununu Beşiktaş’ta da sürdüren Rachid Ghezzal, sezon bitimine 8 hafta kala 3 gole imza attı, 14 gol pasına ulaştı.

Ghezzal kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor

Rachid Ghezzal, daha şimdiden siyah beyazlı takımda bir sezonda en çok gol pası veren futbolcular arasına ismini yazdırmayı başardı.

Cezayirli oyuncu, 14 gol pasıyla Sergen Yalçın ve Daniel Amokachi'yi yakaladı.

28 yaşındaki oyuncu, 2 gol pası daha vermesi halinde Beşiktaş tarihinde zirveye yerleşecek. Bu alanda zirveyi, 15'er gol pası veren Metin Tekin ve Rodrigo Tello paylaşıyor.