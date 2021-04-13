Galatasaray’da eksik oyuncuların çokluğu, teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor. Sarı kırmızılılarda, Göztepe mücadelesi öncesinde cezalı ve sakat 6 futbolcu bulunuyor.

Ryan Donk kırmızı kart, Babel ise sarı kart cezası nedeniyle bu hafta forma giyemeyecek. Antrenmanda Kerem ile kafa kafaya çarpışarak yüzünden operasyon geçiren Falcao, İzmir deplasmanında olamayacak.

Fatih Karagümrük maçında sakatlanan DeAndre Yedlin’in de en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sakatlıkları bulunan Arda Turan ve Martin Linnes’in ise tedavileri devam ediyor.

Fatih Terim, Falcao’nun yokluğunda forvette Mustafa Muhammed’e şans verecek. Tecrübeli teknik adam, mevcut kadrodaki bir diğer forvet olan Halil Dervişoğlu’nu da maçın gidişatına göre kullanmayı planlıyor.

Stoperde cezalı Donk’un yerini Luyindama’nın almasına kesin gözle bakılıyor. Linnes ve Yedlin’in yokluğunda sağ bekte forma yine Şener Özbayraklı’nın olacak.

Annesinin cenazesi nedeniyle Nijerya’ya giden ve Fatih Karagümrük maçında yer alamayan Onyekuru da bu hafta yeniden 11’e dönecek. Teknik heyet, Babel’in yokluğunda 23 yaşındaki futbolcuya, orta alanın solunu emanet edecek.