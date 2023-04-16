Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Alagöz

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde Türk basketbolu adına Prag’da tarihi bir akşam yaşandı. Avrupa’nın 1 numaralı kupasında finalde Fenerbahçe Alagöz Holding ile Çukurova Basketbol karşı karşıya geldi.

Maça Çukurova Basketbol dış atışlarla etkili başlasa da Breanna Stewart’ı devreye sokan ve topu daha iyi paylaşan Fenerbahçe Alagöz Holding, ilk çeyreği 29-17 önde kapattı.

Savunmada baskıyı artıran sarı lacivertliler, ikinci periyot ortasında farkı 23 sayıya çıkardı. Dominant oyununu sürdüren ve ilk yarıda 12 üçlük denemesinde 8 isabet bulan Fenerbahçe Alagöz Holding, soyunma odasına 57-24 üstün girdi.

Maçın ikinci bölümünde çok rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Alagöz Holding, 99-60 kazanarak Avrupa’nın en büyüğü oldu. Breanna Stewart, 35 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ile maça damga vurdu.

Fenerbahçe Alagöz bu sonuçla FIBA Avrupa Ligi’nde ilk şampiyonluğunu elde etti. Daha önce oynadığı 4 finali de kaybeden sarı lacivertliler, Prag’da bu kötü seriye de son vermiş oldu

Birinci çeyrek sonucu: Fenerbahçe Alagöz Holding 29-17 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe Alagöz Holding 57-24 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

Üçüncü çeyrek sonucu: Fenerbahçe Alagöz Holding 77-44 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

Maç sonucu: Fenerbahçe Alagöz Holding 99-60 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

Fenerbahçe Alagöz Holding, organizasyonun yarı finalinde İtalya temsilcisi Beretta Famila'yı 77-70 mağlup ederek finale yükselirken, Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımını 78-58 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi de diğer finalist oldu.

İki Türk takımı, 8 sezon sonra FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde karşı karşıya gelecek. Turnuvada 2013-2014 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe, finalde karşılaşmıştı.

[Fotoğraf: DHA]

Bakan Kasapoğlu Fenerbahçe'yi tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi arasında oynanan ve Türk finaline sahne olan maçta şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding için tebrik mesajı yayımladı.

"Çekya'nın başkenti Prag'da yapılan Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda iki Türk kulübümüzün final mücadelesini büyük bir gururla izledik. Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi arasında oynanan ve Türk finaline sahne olan maçta şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding’i kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyorum. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni de finale yükselme başarısından dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılarının devamını diliyorum."

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

Beretta Famila Schio üçüncü oldu

Organizasyonun üçüncülük maçında, Beretta Famila Schio ile VVZ USK Prag karşılaştı.

Kralovka Arena'da oynan müsabakanın ilk periyodunu 23-14 önde tamamlayan Beretta Famila Schio, soyunma odasına da 39-28 üstün gitti. Üçüncü çeyreği de 48-42'lik skorla geçen İtalya ekibi , maçı 59-56 kazandı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Beretta Famila Schio'nun oyuncularına madalyaları verildi.