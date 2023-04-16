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Spor
AA 16.04.2023 20:28

Beşiktaş Ceylan ve Karayolları Sultanlar Ligi'ne yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından Bolu'da düzenlenen TVF Kadınlar 1. Lig final etabı sona erdi.

Beşiktaş Ceylan ve Karayolları Sultanlar Ligi'ne yükseldi

Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan son gün maçlarında Karayolları, Edremit Belediye Altınoluk'u 3-0 yendi. Günün diğer karşılaşmasında ise Adam Voleybol, Beşiktaş Ceylan'a 3-2 üstünlük kurdu.

Beşiktaş Ceylan ve Karayolları Sultanlar Ligi'ne yükseldi

Final etabının ardından 7 puanla lider olan Beşiktaş Ceylan ile 6 puanla ikinci sırada yer alan Karayolları, Misli.com Sultanlar Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.

İki takıma kupa ve madalyaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkan Ahmet Göksu ve TVF Genel Sekreteri Nihal İşçi tarafından takdim edildi.

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