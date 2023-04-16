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Spor
AA 16.04.2023 20:03

Mustafa Muhammed'in golü Nantes'a yetmedi

Fransız ekibi Nantes'a kiralanan Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, lig maçında Auxerre'e karşı bir gol attı.

Mustafa Muhammed'in golü Nantes'a yetmedi

Ligue 1'in 31. hafta maçında Nantes, konuk olduğu Auxerre'e 2-1 yenildi. Auxerre'in golleri, 5. dakikada penaltıdan Jubal Mendes ve 43. dakikada Nuno da Costa'dan geldi.

Nantes forması giyen 25 yaşındaki Mısırlı golcü Mustafa Muhammed, maçın 55. dakikasında bir gol bulmasına rağmen bu katkısı galibiyet için yeterli olmadı.

Mısırlı santrfor, Nantes formasıyla 30 maçta 7 gol kaydederek bu sezon takımının ligdeki en skorer futbolcusu konumuna yükseldi.

Nantes, bu mağlubiyetle 20 takımlı Ligue 1'de 31 puanla 15. sırada yer alırken, Auxerre ise 32 puanla 14. sırada bulunuyor.

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