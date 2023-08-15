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Spor
AA 15.08.2023 11:41

Kadın voleybolunda 33. Avrupa Voleybol Şampiyonası başlıyor

Voleybolda bu yıl Belçika, İtalya, Almanya ve Estonya'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 33. kez gerçekleştirilecek.

Kadın voleybolunda 33. Avrupa Voleybol Şampiyonası başlıyor
[Fotograf: AA]

33. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası 17 Ağustos Perşembe günü sona erecek. Haberde turnuva tarihindeki şampiyon ülkeler ele alındı.

İlki 1949 yılında düzenlenen ve o dönemki adlarıyla Sovyetler Birliği ve Çekoslovakya'nın yanı sıra Polonya, Romanya, Fransa ve Macaristan olmak üzere 6 ülkenin katıldığı turnuvayı Sovyetler kazandı.

Sonraki yıllarda katılımcı ülke sayısı giderek artarken şampiyonanın ilk 17 yılında Sovyetler Birliği toplam 13 kez kupaya uzanarak bir rekora imzasını attı.

Rusya 6 şampiyonluk elde etti

Şampiyonanın ilk yıllarında daha az ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvalara dönemin ülkesi Sovyetler Birliği adeta damgasını vururken, Sovyetler'in dağılmasıyla bu kez Rusya elde ettiği şampiyonluklarla ön plana çıktı.

1993, 1997, 1999, 2001, 2013 ve son olarak da 2015'te şampiyonluğa ulaşan Rusya, son 3 şampiyonada ise şampiyonluk hedefinin uzağında kaldı.

İtalya ve Sırbistan'ın üçer şampiyonluğu var

2000'li yıllara girildiğinde Rus ekolünün hegemonyasını kıran İtalya ve Sırbistan üçer şampiyonluk elde etti. Söz konusu dönemde Polonya'nın da 2 şampiyonluğu bulunuyor.

Organizasyonun son şampiyonu İtalya (2021), öncesinde 2007 ve 2009'da da şampiyonluk ipini göğüsledi.

2011'de ilk şampiyonluğunu yaşayan Sırbistan, 2017 ve 2019'da da zirvenin sahibi oldu. Polonya da 2003 ve 2005'te şampiyonluğa adını yazdırdı.

Voleybolun Avrupa şampiyonları

Doğu Almanya'nın (Demokratik Almanya Cumhuriyeti) 2, Bulgaristan, Hollanda ve Çekoslovakya'nın birer şampiyonluğunun bulunduğu Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yıllara göre şampiyonlar şöyle:

YIL DÜZENLENEN ÜLKE ŞAMPİYON
1949 Çekoslovakya Sovyetler Birliği 
1950 Bulgaristan Sovyetler Birliği
1951 Fransa Sovyetler Birliği
1955 Romanya Çekoslovakya
1958 Çekoslovakya Sovyetler Birliği
1963 Romanya Sovyetler Birliği
1967 Türkiye Sovyetler Birliği
1971 İtalya Sovyetler Birliği
1975 Yugoslavya Sovyetler Birliği
1977 Finlandiya Sovyetler Birliği
1979 Fransa Sovyetler Birliği
1981 Bulgaristan Bulgaristan
1983 Doğu Almanya Doğu Almanya
1985 Hollanda Sovyetler Birliği
1987 Belçika Doğu Almanya
1989 Batı Almanya Sovyetler Birliği
1991 İtalya Sovyetler Birliği
1993 Çek Cumhuriyeti Rusya
1995 Hollanda Hollanda
1997 Çek Cumhuriyeti Rusya
1999 İtalya Rusya
2001 Bulgaristan Rusya
2003 Türkiye Polonya
2005 Hırvatistan Polonya
2007 Belçika-Lüksemburg İtalya
2009 Polonya İtalya
2011 Sırbistan-İtalya Sırbistan
2013 Almanya-İsviçre Rusya
2015 Belçika-Hollanda Rusya
2017 Azerbaycan-Gürcistan Sırbistan
2019 Türkiye-Polonya-Macaristan-Slovakya Sırbistan
2021 Sırbistan-Bulgaristan-Hırvatistan-Romanya  İtalya
2023  Belçika-İtalya-Almanya-Estonya ?
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