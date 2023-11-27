Kadın futbol hakemi "yapamazsın" diyenlere inat yeşil sahalarda görev yapıyor

Esra Sağlam, Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde ikinci sınıftayken katıldığı hakemlik kursunu başarıyla tamamladı.

Çok sevmesine rağmen bir süre hakemlik yapmayan ve atletizm antrenörü olan Sağlam, Şanlıurfa'da bulunduğu dönemde futbol hakemliği için yeşil sahalara adım attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde atletizm antrenörlüğü yapan ve yüksek lisans eğitimine devam eden 27 yaşındaki Sağlam, 6 yıldır futbol sahalarında düdük çalıyor.

[Fotoğraf: AA]

Kararlılıkla hedefine odaklandı

Bölgesel Amatör Lig'de orta, 3. Lig'de ise dördüncü hakem olan Sağlam, futbol hakemliğini çok sevdiğini, mutlu olduğunu söyledi.

Sağlam, spora atletizmle başladığını, futbol hakemliğiyle devam ettiğini aktardı.

"Çevremdekiler, 'Yapamazsın, kadından hakem mi olur' gibi söylemlerde bulundu. Kararlılıkla onlara, 'Hakemlik yapacağım, benim yönettiğim maçı izleyeceksiniz.' dedim. Böylelikle bu serüven başladı."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Sağlam, hakemlik kariyerinin başında alt yaş kategorilerinde maçlar yönettiğini anlattı.

"Çok heyecanlıydım. Allah'a şükür çok güzel bir maç yönettim. Gözlemcimiz o gün bana, 'Esra hocam sahada çok güzel duruyorsun ve bu işi sonuna kadar devam ettirmelisin.' dedi. Böylelikle başlayan serüven devam ediyor."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Başarısıyla ön yargıları kırdı

Sağlam, hakemlikte benimsenmenin bir kadın için zorlu bir süreç olduğunu belirtti.

"Hakemlik zaten zor bir meslek. Maalesef toplumumuzda, 'Kadından hakem olmaz.' düşüncesi var. Sahaya adım attığınız andan itibaren bunu hissediyorsunuz. Biz kadın hakemler olarak bunu kırmak istiyoruz. Bizler kadın hakemler bu camiada varız, çoğalarak da devam edeceğiz. Kadın hakemlerin varlığı sahalardaki kötü tezahüratın ve argo konuşmaların önüne geçiyor. Maç yönetirken gayet rahatım. Hedefim, FIFA kokartını göğsüme takıp, ülkemizdeki bir derbi mücadelesinde düdük çalmak. Bu hedefimi gerçekleştirdikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir müsabaka yönetmek istiyorum. Kendime güveniyor, bunları yapacağıma da inanıyorum."