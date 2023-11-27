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Spor
AA 27.11.2023 11:05

Beşiktaş Rıza Çalımbay ile kendine geldi

Trendyol Süper Lig'in ilk 11 haftasında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, efsane oyuncularından Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından yükselişe geçti.

Beşiktaş Rıza Çalımbay ile kendine geldi

Siyah-beyazlı futbol takımı, 18 yıl sonra ikinci kez teknik direktörlük koltuğuna oturan Çalımbay yönetiminde çıktığı 2 maçtan da galip ayrıldı.

Deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ın başındaki ikinci dönemine RAMS Başakşehir müsabakasıyla başladı. Siyah-beyazlı ekip, taraftarların Rıza Çalımbay'a büyük destek verdiği karşılaşmayı 1-0 kazanarak moral buldu.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren Beşiktaş, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

56 gün sonra deplasmanda kazandı

Beşiktaş, bu sezon istediği sonuçları alamadığı deplasmanda 56 gün sonra hanesine 3 puan yazdırdı.

Dış sahadaki son galibiyetini 1 Ekim'de TÜMOSAN Konyaspor karşısında elde eden siyah-beyazlılar, 9. haftada Galatasaray'a ve 11. haftada Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu.

Beşiktaş, 13. haftada Yılport Samsunspor'u yenerek deplasmandaki kötü performansına Rıza Çalımbay yönetiminde son vermeyi başardı.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon dış sahada oynadığı 7 müsabakada 3 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.

İlk dönemine de iyi başlamıştı

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın başındaki ilk döneminde de etkili bir başlangıca imza atmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, 2004-2005 sezonunun 18. haftasından itibaren göreve başlayan Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanmıştı.

Malatyaspor, Denizlispor, Gaziantepspor ve Sakaryaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Gençlerbirliği ile de berabere kalmıştı. Siyah-beyazlılar, 23. haftada oynanan derbide ise Galatasaray'a mağlup olmuştu.

"Kara Kartal" söz konusu sezonda Çalımbay yönetiminde tek yenilgisini Galatasaray karşısında yaşamıştı.

Başkan adaylarının ilk tercihi

Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 2 maçı kazanarak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yerini sağlamlaştırdı.

Deneyimli teknik adam, Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylarının ilk tercihi konumunda bulunuyor.

Başkan adaylarından Serdal Adalı, seçilmeleri halinde yola Çalımbay ile devam edeceklerini vurguladı. Hasan Arat ise başkan olması halinde ilk önce Rıza Çalımbay ile konuşacaklarını belirterek, "Performans ve kimya oluşmuşsa neden devam etmeyelim? Tabii ki devam ederiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Beşiktaş Rıza Çalımbay
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