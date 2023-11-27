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Spor
AA 27.11.2023 10:05

NBA'de Suns üst üste 7. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, deplasmanda New York Knicks'i 116-113 mağlup etti.

NBA'de Suns üst üste 7. galibiyetini aldı
[Fotograf: İHA]

NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi.

Suns, Devin Booker'ın bitime 1.7 saniye kala attığı üçlükle Knicks'i yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı. Booker, 28 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparken, Eric Gordon 25 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle galibiyete katkı sağladı.

Knicks'te Jalen Brunson 35 sayı, 6 ribaunt ve 8 asist, Julius Randle ise 28 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistle mücadele etti.

Cedi'nin takımı kaybetti

Denver Nuggets, milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs'ü sahasında 132-120 yendi.

Nuggets'ta 39 sayı, 11 ribaunt ve 9 asistle oynayan Nikola Jokic, maçın en skorer ismi olurken, Michael Porter Jr. 25 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi.

Cedi Osman'ın 7 sayı, 3 ribaunt ve 3 asist kaydettiği mücadelede Victor Wembanyama'ın 22, Devin Vassell'ın ise 19 sayılık katkıları Spurs yenilgisini önleyemedi.

Sonuçlar

Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 108-102

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 113-103

New York Knicks-Phoenix Suns: 113-116

Orlando Magic-Charlotte Hornets: 130-117

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 97-119

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 118-109

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 105-102

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 132-120

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