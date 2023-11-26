Çok Bulutlu 3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 26.11.2023 19:35

Türkiye Karting Şampiyonası'nın 7. ayak yarışları tamamlandı

Kocaeli'de düzenlenen MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 7. ayak yarışları sona erdi.

Türkiye Karting Şampiyonası'nın 7. ayak yarışları tamamlandı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Otomobil Sporlarında Kadın Spor Kulübü (OSKK) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 62 sporcu yarıştı.

Dün başlayan yarışlarda micro kategorisinde Nihat Karadeniz birinci, Selim Köse ikinci, Efe Bozkurt üçüncü olurken, mini kategorisinde Can Özler birinciliği, Rüzgar Evci ikinciliği, Ali Fuat Miras ise üçüncülüğü elde etti.

Junior kategorisinde ilk 3 sıra Hakkım Dorum, Yağız Tekşan, Yağız Topal'dan oluşurken, senior kategorisinde de Gün Taşdelen birinci, Kerim Sulyak ikinci, Batı Ege Yıldırım üçüncü oldu. Master kategorisinin ilk 3 sırasında ise İlyas Vurgeç, Murathan Gür, Muratcan Eğilmez yer aldı.

Kadınlarda junior kategorisinde de birinci Leyla Sulyak olurken, senior kadınlarda Ayşe Çebi birinciliği, Sena Savaşer ikinciliği, Zeynep Çukurova üçüncülüğü elde etti.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

ETİKETLER
Kocaeli Motor Sporları
Sıradaki Haber
Formula 1'de sezonun son yarışını Verstappen kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:21
39 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı
21:14
Trabzon hasırında ikinci el ürün satışı yapan firmalar mahkemelik oldu
21:25
Konya'da binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
21:02
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
21:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
20:47
İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir gazeteciyi yaraladı
İsrail saldırılarının ardından Gazze'deki bazı bölgeler harabeye döndü
İsrail saldırılarının ardından Gazze'deki bazı bölgeler harabeye döndü
FOTO FOKUS
Gazzeliler enkaza dönen evlerini terk etmiyor
Gazzeliler enkaza dönen evlerini terk etmiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ