Fenerbahçe hata yapmadı

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı Arda Kardeşler yönetti.

Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

GOL - 39. dakikada Can Keleş, düzgün bir vuruşla kaleciyi ve savunma oyuncularını çaresiz bıraktı. Fatih Karagümrük’ü 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

[Fotoğraf: İHA]

47. dakika kaleci Matias Dituro, kontrolsüz çıktığı hava topunda İrfan Can Kahveci’yi yere indirdi. Sarı kart gören Dituro, penaltıya sebep oldu.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 48. dakikada Tadic, topu penaltı noktasına dikti ve Fenerbahçe’ye beraberlik golünü getirdi.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 58. dakikada Tadic, kendisinin ve takımın 2. golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda karşılaşmanın da sonucunu belirledi. 2-1

[Fotoğraf: AA]

Süper Lig'de 11. galibiyeti alan Fenerbahçe, 34 puana yükselerek averaj farkıyla liderliğini sürdürdü.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, Fatih Karagümrük galibiyetiyle birlikte tekrar çıkışa geçti.

Lig’de 5. mağlubiyetini alan Fatih Karagümrük ise 14 puanda kaldı. Kırmızı-siyahlı ekip, maç fazlasıyla 12. sırada yerini korudu.



[Fotoğraf: İHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada İsmail Yüksek’in pasında topla buluşan Szymanski’nin ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından dışarı gitti.

25. dakikada Dzeko’nun indirdiği topa ceza yayı içinde sahip olan Szymanski’nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

34. dakikada Tadic’in pasında ceza sahası çizgisi üzerinden Szymanski’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarıya gitti.

36. dakikada Szymanski’nin ceza sahası çizgisi üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

GOL - 39. dakikada Mendes’in pasında ceza sahası içi sol tarafında kaleci Livakovic ile karşı karşıya kalan Can Keleş kaleciyi çalımlayıp dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale çizgisi üzerinde bulunan Ferdi’nin bacaklarının arasından ağlara gitti. 0-1

[Fotoğraf: İHA]

Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

47. dakikada kaleci Dituro’nun ceza sahası içinde İrfan Can’a yaptığı müdahaleyi hakem Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi.

GOL - 48. dakikada Tadic’in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Durito’nun kapattığı sol köşeden ağlarla buluştu. 1-1

49. dakikada Eysseric’in pasında ceza sahası içinde topa sahip olan Güven’in kontrol edip yaptığı vuruşta kaleci Livakovic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

GOL - 58. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Szymanski’nin yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Tadic’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Samet Akaydin, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can Kahveci (Cengiz Ünder dk. 74), Tadic (King dk. 88), Szymanski, Dzeko (Batshuayi dk. 74)

Fatih Karagümrük: Dituro, Biraschi (Sangare dk. 77), Dresevic, Ceccherini, Levent Ayçiçek, Feghouli (Sturaro dk. 69) Mendes, Rohden (Lasagna dk. 77), Eysseric, Can Keleş (Serdar Dursun dk. 77), Güven Yalçın

Goller: Can Keleş (dk. 39) (Fatih Karagümrük), Tadic (dk. 48 pen. ve 58) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ceccherini, Dituro, Levent Mercan, Dresevic (Fatih Karagümrük), Szymanski, Tadic, Cengiz Ünder, Samet Akaydin (Fenerbahçe)

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay