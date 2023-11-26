Çok Bulutlu 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 26.11.2023 16:22

Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Cizre Belediyespor'u mağlup etti

Fenerbahçe Parolapara, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında konuk ettiği RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.

Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Cizre Belediyespor'u mağlup etti

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Parolapara, konuk ettiği RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.

Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Penchev, Deniz Yılmaz)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Daneshdoust, Hakan Polat, Afhsin, Halil İbrahim Yücel, Furkan Dur, Mejias (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Melih Sıratca, Görkem Yazgan)

Setler: 25-18, 19-25, 25-18, 25-15

Süre: 107 dakika (27, 27, 26, 27)

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

ETİKETLER
Voleybol
Sıradaki Haber
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kadroda yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:55
Kocaeli'de olumsuz hava koşullarına 2 bin 191 personelle müdahale edildi
16:39
Giresun'da motosiklet sürücüsü uçan çatının altında kaldı
16:34
Samsun ve Amasya için kuvvetli yağış uyarısı
16:29
Kuvvetli fırtına ile gelen yağış Ayvalık’ı yıktı geçti
16:22
Bartın'da fırtına nedeniyle tekneler limana sığındı
16:02
Bolu Dağı'nda kar etkili oldu
Çanakkale Boğazı’nda denizin rengi değişti
Çanakkale Boğazı’nda denizin rengi değişti
FOTO FOKUS
Dev dalgalar hayatı olumsuz etkiliyor
Dev dalgalar hayatı olumsuz etkiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ