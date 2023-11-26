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Spor
AA 26.11.2023 18:30

MotoGP'de şampiyon Bagnaia oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Valencia Grand Prix'sini kazanan Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, şampiyonluğa ulaştı.

MotoGP'de şampiyon Bagnaia oldu
[AA Arşiv]

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun son mücadelesi, Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde, 27 tur üzerinden yapıldı.

Damalı bayrağı ilk sırada geçen İtalyan pilot Bagnaia, pilotlar klasmanında sezonu 467 puanla lider tamamlayarak üst üste ikinci MotoGP şampiyonluğunu elde etti.

Sezonun son yarışında Gresini Racing takımından Fabio Di Giannantonio ikinci, Prima Pramac takımından Johann Zarco üçüncü oldu.

Bagnaia ile şampiyonluk mücadelesi veren Jorge Martin ise 5. turda kaza yaparak yarış dışında kaldı.

2023 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 467 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 428

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 329

4. Brad Binder (Güney Afrika): 290

5. Johann Zarco (Fransa): 221

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