Hafif Kar Yağışlı 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 27.11.2023 09:45

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Beşiktaş taraftarına davet

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahalarında Beşiktaş ile yapacakları maçta siyah-beyazlı taraftarları stada davet etti.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Beşiktaş taraftarına davet

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, futbolu güzelleştiren en büyük etkenin taraftar olduğunu belirtti.

Koca, gerek milli maçlarda gerekse Türkiye'nin karşılaştığı tüm olumsuzluklarda tek yürek olan futbolseverlerin, tarihe ve dünyaya her zaman birliktelik mesajı verdiğini vurguladı.

"Bu birliktelik, deplasman yasaklarının artık tekrarlanmamak üzere son bulması gerektiğinin en büyük göstergesidir. Bu sezon daha önce yasak uygulanan bazı müsabakalarda deplasman yasaklarının kalkmasını, ülke futbolumuzun gelişimi adına sevindirici buluyorum. Geçtiğimiz sezonlarda yaşanan münferit olayların, hem iç sahada hem de deplasmanda artık yaşanmayacağına inancımız tüm kulüplerimiz açısından tam. Bu inançla, 3 Aralık'ta Ankara'da oynanacak karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarını stadyumumuzda görmek istiyor ve davet ediyoruz. Taraftarların takımlarına olan coşkulu ve tutkulu bağlılığını sonuna kadar göstereceği müsabakanın, ülke futbolunda deplasman yasaklarının artık yaşanmaması açısından da bir milat olacağına inanıyorum."


ETİKETLER
MKE Ankaragücü
Sıradaki Haber
Türkiye Karting Şampiyonası'nın 7. ayak yarışları tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:18
Avustralya, serbest kalan sığınmacıların takibi için 168 milyon dolar bütçe ayırdı
10:16
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
10:12
Bakan Şimşek: Yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız
10:10
Almanya, İsrail'e koşulsuz desteğini yineledi
10:06
Kayak merkezlerinde en fazla kar Palandöken'de
10:03
Borsa güne yükselişle başladı
İsrail hapishanelerinde tutuklu 39 Filistinli çocuk serbest bırakıldı
İsrail hapishanelerinde tutuklu 39 Filistinli çocuk serbest bırakıldı
FOTO FOKUS
Filistinli Esirler ve Eski Esirler Kurumu Başkanı TRT Haber'de
Filistinli Esirler ve Eski Esirler Kurumu Başkanı TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ