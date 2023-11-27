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Spor
AA 27.11.2023 10:55

2023 Karadeniz Off-Road Kupası'nın finali Ordu'da yapıldı

2023 Karadeniz Off-Road Kupası 5. ayak ve final etabı Ordu'nun Altınordu ilçesinde yapıldı.

2023 Karadeniz Off-Road Kupası'nın finali Ordu'da yapıldı
[Fotograf: AA]

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Kayabaşı Mahallesi'ndeki Melet Irmağı Havzası'nda düzenlenen parkurda 16 kulüpten 34 araç ile 68 sporcu mücadele etti.

Çok sayıda vatandaşın da ilgi gösterdiği organizasyonda yarışmacılar etapları 3'er kez geçti.

Zorlu parkurda araçları arızalanan bazı sporcular yarışmayı terk etmek zorunda kalırken, iki araç ise yarış sırasında takla atarak devrildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yarışı genel klasmanda Fatsa ilçesinden Durmuş Durmuş birinci tamamlarken, ikinci Korgan ilçesinden gelen Yakup Çimiç, üçüncü ise Fatsa ilçesinden gelen Telat İlişe oldu.

Yarışmanın ardından farklı kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Sporculardan Hakan Ertan, çok güzel bir parkurda yarıştıklarını belirterek, emekleri geçenlere teşekkür etti.

Yarışmanın birincisi Durmuş Durmuş ise, 2023 Karadeniz Off-Road Kupası yarışlarının Ordu'da ki finaliyle tamamlandığını belirterek, birinciliği elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

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