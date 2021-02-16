Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadın basketbolunda derbi heyecanı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasındaki derbi maçta Galatasaray ile Beşiktaş HDI Sigorta, 17 Şubat Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
Güngören Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 17.15'te başlayacak.
Geride kalan 19 haftada 17 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 2. sırada bulunuyor.
Ligde 6 galibiyet ve 13 mağlubiyeti olan Beşiktaş HDI Sigorta ise 11. sırada yer alıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan derbiyi sarı-kırmızılı ekip, 84-73 kazanmıştı.
Etiketler: Galatasaray Beşiktaş Basketbol Derbi
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