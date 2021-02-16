Liverpool'da kötü gidişat sürüyor. İngiliz ekibi, Premier Lig'de çıktığı son 3 maçını da kaybetti.

Lider Manchester City'nin 13 puan gerisine düşen Liverpool'da gözler Jürgen Kloop'a çevrildi.

Alman teknik adam, Liverpool'u 30 yıl aradan sonra şampiyon yapan ve ayrılık söylentilerine cevap verdi. 53 yaşındaki çalıştırıcı, kötü gidişatı kabul etti.

"Takımdan ayrılmaya niyetim yok, durumu düzelteceğim. Düzelmek için hep birlikte savaşacağız."

Jürgen Kloop yakın zamanda annesini kaybetmiş ve ülkeler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle cenazeye katılamamıştı.

Alman teknik adam, bu dönem form düşüklüğü yaşadığını da belirtti.

"İyi görünmeyebilirim. Çünkü hava soğuk. Sakallarım grileşiyor, fazla uyuyamıyorum, gözlerim yorgun görünüyor ama enerji doluyum"

Jürgen Kloop bu süreçte özel bir desteğe ihtiyacı olmadığının da altını çizdi.

