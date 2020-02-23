Süper Lig'in son 3 haftasında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek için Galatasaray'ı yenmek istiyor.

Son 6 maçını kazanan sarı-kırmızılı ekip ise hem Kadıköy'deki galibiyet hasretini dindirmeyi hem de zirve yarışında yara almamayı hedefliyor.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.

Fenerbahçe, son dönemde yaşadığı kayıplarla, bir maç eksiğiyle haftaya lider giren Trabzonspor'un 6 puan gerisinde, 38 puanla 6. sırada haftaya başladı. Sarı-lacivertliler, derbiyi kazanması durumunda Galatasaray'la arasındaki puan farkını da 1'e düşürecek.

Galatasaray ise Süper Lig'de çıktığı son 6 maçını kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı.

Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup etti. Oynadığı 22 karşılaşmadan 42 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yarışında haftayı kayıpsız kapatmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mauricio Isla, Jailson, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Nabil Dirar, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Tolgay Arslan), Max Kruse, Vedat Muriç.

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Belhanda, Henry Onyekuru, Adem Büyük (Radamel Falcao).